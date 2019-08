El cruce de piropos de Hoppe y Maca Rinaldi en el Súper Bailando... ¡que terminó con un tremendo beso en vivo!

A más de un año y medio de blanquear su relación en la pista del Bailando, Macarena Rinaldi (31) y Federico Hoppe (44) se siguen mostrando más acaramelados que nunca.

Y en medio de la previa de ShowMatch, Marcelo Tinelli aprovechó la presencia de la pareja para pedirle al productor y la bailarina que digan las cualidades que lograron conquistar su corazón.

El primero en tomar la palabra fue Hoppe: "Me gustaron muchas cosas de ella. La humildad arriba de todo, su sencillez, su forma de ser, la sinceridad que tiene y la alegría con la que vive", detalló el enamorado hombre.

Luego, Rinaldi agregó: "Al principio Fede me desconcertaba porque yo no veía el hombre que terminé conociendo. Me gusta su sinceridad y es un gran ser humano, es muy contenedor, tan apasionado de su trabajo y su vida. Me gustan muchas cosas de él, puedo estar todo el día. ¡Y es muy fogoso!".

Al escucharla, el conductor que dichas palabras sean selladas con un lindo gesto y los protagonistas de esta historia se fundieron en un romántico beso ante las cámaras.

¡Enamoradísimos!