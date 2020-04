Cris Morena contó que sufrió abuso sexual infantil: "Es muy difícil, sobre todo cuando tenés 5 años"

Uno de los temas que trataron el sábado en PH Podemos Hablar fue la cantidad de femicidios y abusos que se producen en cuarentena. El debate derivó en que Cris Morena se anime a contar por primera vez públicamente que sufrió abuso sexual cuando era una niña.

Cuando Santiago del Moro le preguntó a ella y a Lizy Tagliani si alguna había sido víctima de violencia, Cris lo miró muy seria y dijo: “Eh.. ¿violencia de género es abuso? Seguramente sí, ¿no?”.

Luego de que la productora se llamara a silencio y Lizy diera su punto de vista, Andy Kusnetzoff se dirigió nuevamente a Morena: “Le pido permiso a Cris, porque la vi dudando. No sé si repreguntar o no”.

Entonces, ella decidió abrir su corazón y compartir lo que vivió: “Hay pocas mujeres que no tuvimos abusos, eso solo te voy a decir. Y seguramente muchos varones porque uno se olvida que el abuso no tiene sexo. Y hasta ahí llegué”.

“Sobre todo cuando tenés 5 años, es muy difícil. Sí... hasta acá llegué. Creo que por eso me dediqué a los niños y a los jóvenes, para tratar de salvarlos en lo que pude. Nunca lo dije, no me preguntes más. Fue hace muchos años y estoy sanándolo recién ahora, ¿podés creerlo? Qué increíble... A esta altura de la vida”, expresó mientras Andy acercaba su mano para contenerla tras su valiente testimonio.

Si sos víctima de abuso o conocés a alguien que lo sea, comunicate al 144 las 24 hs.