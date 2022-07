Contundente respuesta de Emily Lucius sobre cómo sigue su romance con Martín Salwe: "No me equivoqué"

La estadía de Emily Lucius en El Hotel de los Famosos tuvo como balance positivo para ella el romance con Martín Salwe, relación sobre la cual la influencer está súper convencida en hacer crecer fuera del reality.

"Yo no me equivoqué, siempre hago lo que me dicta el corazón", afirmó la hermana menor de Belu Lucius en respuesta a Rodrigo Lussich, quien le había preguntado si había errado en ponerse de novia con el polémico exlocutor de La Academia.

Respecto de la posibilidad de que el amor fluya lejos de las cámaras, Emily se la jugó en Socios del Espectáculo: "Ojalá. Pero está de viaje ahora. Lo extraño. Hablamos por WhatsApp".

Aunque la futura host digital de Canta Conmigo Ahora fue realista cuando la consultaron si estaba enamorada: "Es muy fuerte la palabra 'enamorada'. Es muy fuerte…".

"Yo nunca me enamoré. ¿Si Martín Salwe puede llegar a ser mi gran amor? Ojalá nos podamos seguir conociendo…", sentenció Emily Lucius.

EMILY LUCIUS REVELÓ CUALES FUERON LAS PEORES AMENAZAS QUE RECIBIÓ EN REDES

Por otra parte, Emily Lucius contó cómo fue su experiencia con la gente en la calle y su reacción ante los intimidantes comentarios que le dejaban en las redes sociales tras su paso por El Hotel de los Famosos.

"Salí y nada que ver. Uno recibe una gran cantidad de mensajes lindos, y aprovecho a mandarles un beso grande a todos los que me escriben tan lindo", arrancó.

"La furia hater aflojó un montón. Lo peor que me dijeron fue desearme la muerte a mí y a mi familia. Porque después, que me critiquen el físico… Pero eso es muy grave", concluyó Emily Lucius.