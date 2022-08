Contundente reclamo de Wanda Nara a la empleada que la acusa de no pagarle: "¿Por qué hacés esto?"

Wanda Nara no solo es noticia por su agitado presente sentimental con Mauro Icardi, también lo es por la grave acusación de Carmen, una empleada de la empresaria que la acusó de no pagarle el sueldo, de estar trabajando negro y de haberse quedado varada en Italia, en uno de los domicilios del matrimonio.

Con el escándalo que sacó a la luz Marcela Tauro en Intrusos, en Mañanisima pusieron al aire el fuerte reclamo de Wanda a Carmen, alegando estar sorprendida con todo lo que está filtrando a los medios.

LOS AUDIOS QUE WANDA NARA LE MANDÓ A SU EMPLEADA

"Carmen, no sé con quién estás hablando, qué te prometieron. Si te dan plata. No entiendo", dice Wanda Nara en uno de los audios de WhatsApp que Pampito compartió en Mañanísima.

"Tengo un millón de fotos tuyas felices con las nenas. ¿Por qué hacés esto? (Fotos) feliz conmigo. Todo lo que hice por vos, todas las cosas que te regalé. No sé, no entiendo, y no es que te lo eche en cara, Carmen", continuó diciendo la empresaria, con un tono de voz preocupado.

Sobre la acusación de Carmen de no poder regresar al país por falta de dinero, Wanda agregó: "Tenés pasaporte. Dicen que estás indocumentada. Saliste en todos lados… Esto es de la última persona que me lo esperaba en el mundo".

"Me parece que no me merezco todo lo que estás haciendo. Estás saliendo en todos lados. Hay cosas que no pueden ser. No puede ser que hayas perdido la memoria. No puede ser todo lo que están diciendo. No lo puedo creer", expresó Nara.

Buscando una rápida solución al conflicto, y con el fin de ponerle fin al escándalo mediático, Wanda Nara puso manos en acción para que su empleada deje Italia: "Carmen, mandame una foto de tu pasaporte para tu pasaje. Para comprar el vuelo, necesito saber para dónde lo querés: ¿para Argentina o Uruguay?".