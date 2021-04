Contundente reacción de Martín Redrado sobre el rumor que lo vinculó a Tamara Bella: "No la conozco"

Este domingo Mercedes Ninci fue invitada a participar de El Show de los Escandalones, donde repitió su rol de “generadora de primicias” y aseguró que Martín Redrado le escribe todos los días desde hace más de dos meses a la modelo Tamara Bella. El hecho tomó estado público en medio del escándalo que se desató entre el economista y Luciana Salazar a raíz de unas fotos que muestran que él continúa su romance con Lulú Sanguinetti pese a haberse reconciliado supuestamente en enero con la mamá de Matilda.

“Yo creo que Redrado no tiene ningún interés en Salazar. (...) Él la llama todos los días desde hace más de dos meses a mi amiga Tamara Bella”, dijo Ninci y revolucionó al panel del ciclo de América que conduce Rodrigo Lussich. “Ella tiene muchos candidatos y son todos famosos. Tamara le responde porque es educada y porque lo admira como economista, y él le escribe porque ella es una diosa. Pero no me quiero meter en todos estos puteríos porque me gusta hacer actualidad”, recalcó la periodista que quiere “morir haciendo un móvil”.

Consultada al respecto, la modelo contestó esquivamente a la pregunta a varios medios, haciendo énfasis en que su vida está dedicada a cuidar a su pequeña hija y a desarrollar su carrera mediática. “Yo le escribí ayer. Si bien no lo niega, pero está complicada porque no me quiere dar muchas declaraciones; me dijo ‘Marce estoy muy enfocada en mi hija y en mis proyectos’, y yo le dije ‘pero no me dijiste que no’, y ella me puso ‘tampoco te di el ok ja ja ja’, el jajaja lo tomo como un ok yo”, señaló este lunes en Intrusos Marcela Baños.

Pero faltaba el testimonio de la otra parte y fue Juan Pablo Godino de Primicias Ya el que logró contactarse con Redrado, que por estos días analiza con demandar a Luciana Salazar y se encontró con la bomba de Ninci, “No la conozco y nunca le mandé mensajes”, señaló el economista escuetamente, con la intención de dejar de lado este tema para dedicarse a sus menesteres.