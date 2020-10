Contundente reacción de Lali Espósito por la polémica de Nico Vázquez y Stefano de Gregorio: "Lo llamó a Yeyo y lo cagó a pedos"

Una verdadera polémica se desató luego de que Stefano de Gregorio criticara públicamente a Nicolás Vázquez luego de que el actor saludara a Agustín “Cachete” Sierra a través de un video en el Cantando 2020.

Tanto Nico como Gimena Accardi salieron con todo a cruzar a “Yeyo”, quien terminó haciendo un mea culpa público por la forma en la que se expresó al hacer públicas sus diferencias con Vázquez.

Pero este lunes Ángel de Brito que una famosa amiga de ambos intervino para mediar en el conflicto: nada más y nada menos que Lali Espósito.

El conductor de Los Ángeles de la Mañana aseguró: “La que intervino fue Lali Espósito, que llamó a los dos: a Nico y a Yeyo. El fin de semana habló con los dos”.

Y reveló: “Lo cagó un poco a pedos a Yeyo, le dijo 'te fuiste de boca, no era necesario en este momento'. Y también habló con Nico porque es muy amiga de él y de Gimena”.

Todo se desencadenó cuando Stefano acusó: “El 'vamos Cachete' del caretón ese lo fue todo. Mamá cómo les gusta el show. No pude dejar pasar tanto caretaje por mis ojos, perdón pero no pude, me acuerdo de una frase que salió de su boca 'voy a hacer que no trabajes nunca más en ningún lado'. ¡Ahí lo tenés a Cachete, rompiéndola, rey!”,

Indignado, Nico le respondió: “Prefiero callar y que hablen mis acciones como hace 24 años en el medio. Seguís demostrando lo mala persona que sos cada vez que hablás con soberbia y decís burradas machistas y otras miserias. Está muy claro quién es quién”.

