Contundente reacción de la coach de Mar Tarrés tras la polémica por cómo la presentó: "Me sorprendió que me llamara con mi nombre masculino"

Mar Tarrés quedó en el ojo de la tormenta una vez más después de presentar públicamente a su profesora de canto haciendo hincapié en su identidad. La comediante fue duramente criticada en las redes sociales por no respetar la elección de la mujer trans de ser llamada por su nombre femenino, Miranda López.

Todo comenzó cuando la influencer agradeció a su equipo por ayudarla con su última interpretación. “Vino mi profe de canto, que me enseñó a cantar esto. Es una genia, la amo, gracias, Miranda. En realidad él es Sergio y es Miranda. A él le gusta ser dos personas”, dijo en ShowMatch.

Entonces la profesora de canto explicó: “No, Miranda es mi nombre”. Fue allí cuando la comediante ignoró la aclaración y ahondó más en la identidad. “No, a él le gusta ser dos personas, él es Sergio y Miranda. Siempre me dice: 'A mí no me molesta si me decís Sergio o Miranda. A mí me gusta igual’”, redobló Mar.

Y Miranda finalizó: “A ver, Miranda es mi apellido. Entonces, uso Miranda de nombre, y López, el apellido de mi mamá, lo uso de apellido. Llámenme Miranda López”. Tras este nuevo escándalo protagonizado por la participante de La Academia, la instructora hizo referencia a la situación.

“Anoche, además de mi felicidad de que Marcelo me dio el espacio para poder mostrar mi arte después de tantos años de lucha, me sorprendió que Mar me llamara con mi nombre masculino. Ya que cuando estoy vestido de mujer prefiero que me digan Miranda. Por eso yo trataba de decirles insistentemente que mi nombre era Miranda”, dijo a PrimiciasYa.com.

"Se enredó un poco. Pero con honestidad, por supuesto, que todas las veces que estuve con ella -que fueron muchas-, ella jamás me vio de hombre, por eso me sorprendió anoche". G-plus

Luego, Miranda López aclaró: “Creo que ella quiso ir por el lado de mi artista, que tal vez un día puedo ser Sergio y otro día Miranda, y se enredó un poco. Pero con honestidad, por supuesto, que todas las veces que estuve con ella -que fueron muchas-, ella jamás me vio de hombre, por eso me sorprendió anoche".