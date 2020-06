Contundente pedido de Sabrina Rojas a Alberto Fernández por sus hijos: "No ven a otros niños desde el 16 de marzo"

Mientras que en diversos países del mundo la vida parece volver a reactivarse, en la Argentina la cuarentena sigue siendo obligatoria. La consecuencias del encierro afectan a grandes y a chicos. Muy preocupada por esta situación, Sabrina Rojas le hizo un contundente pedido a Alberto Fernández por sus hijos a través de las historias de Instagram.

"Mis hijos no ven a otros niños desde el 16 de marzo. Estoy a favor de la cuarentena, pero deberían empezar a ver de qué manera se puede lograr que ellos tengan vínculo con sus pares", expresó.

En la misma línea, subrayó que se siente preocupada porque los nenes están "empezando a manifestar distintas formas de encierro". "Por más grande que sea su casa, ya no saben dónde meterse. No me quiero imaginar los niños que no tienen las mismas posibilidades que los míos", sostuvo.

"Cuidemos la salud mental de los chicos". G-plus

"No les aclanza con caminar, ellos quieren jugar y compartir", siguió, reflexiva.

Antes de cerrar, también se mostró intranquila por la relación de los nenes con la tecnología. "Es mucho tiempo... Están cada vez más sumergidos en lo virtual y no está bien. Cuidemos la salud mental de los chicos", concluyó.

¿Recibirá respuesta?