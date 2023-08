El contundente pedido de Julieta Prandi, en pleno conflicto con su ex Claudio Contardi: "Es una tortura"

A cuatro años y medio de su separación de Claudio Contardi, Julieta Prandi está a la espera de que la Justicia dé inicio al juicio a su ex por abuso sexual agravado.

En ese delicado marco, la modelo miró a cámara en Intrusos e hizo un especial pedido a los medios de comunicación.

"Les quiero pedir un favor. Esto nunca lo digo, pero cuando veo que hablan de mi caso y lo ilustran con fotos de los dos, es como que a una persona que vivió monstruosidades le estén mostrando todo el tiempo a su victimario", dijo Prandi.

"A él escráchenlo solito en una pantalla gigante, pero no ilustren más con una imagen mía sonriendo en mi boda o yo saliendo del sanatorio cuando nacieron mis hijos", agregó Julieta, madre de Mateo y Rocco.

"Detesto que hagan eso porque es una tortura", afirmó Prandi con contundencia.

Además del juicio por abuso sexual agravado, Prandi enfrenta a Contardi por una deuda millonaria de cuota alimentaria de los menores.

FLOR DE LA VE CUESTIONÓ DURO A LA JUSTICIA

Receptiva del pedido que Julieta Prandi le hizo a los medios y a los periodistas, Florencia de la Ve expresó en Intrusos: "¡Qué bueno que lo digas! Pero la tortura más grande es la que te está haciendo vivir la Justicia".

"Escucho tu caso y no puedo dejar de pensar en las miles de mujeres que sufren una situación similar a la tuya, y que la Justicia esté ausente", resaltó la conductora, con bronca.

En el mismo tono, Flor continuó: "Después nos preguntamos ¿por qué existen los femicidios? O ¿por qué suceden algunas cosas? Es porque claramente la Justicia te está diciendo que 'no'".

"La Justicia te está dando la espalda, a vos y a tantas mujeres en este país. Y esto es algo que queda en evidencia constantemente", concluyó De la Ve.

Concordando con el descargo de Florencia, Julieta agregó: "Yo he estado en la comisaría de la mujer haciendo mis propias denuncias y he visto entrar mujeres golpeadas y he visto cómo las mandan de vuelta a la casa".