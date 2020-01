El contundente descargo de Ángel de Brito tras la polémica por contar el embarazo de Paula Chaves

Ángel de Brito contó en carácter de primicia la feliz noticia del embarazo de Paula Chaves, quien espera su tercer hijo con Pedro Alfonso.

En su momento, Paula confió que le “dolió” que Ángel brindara la información en Los Ángeles de la Mañana pero Pedro en un móvil con Siempre Show aclaró que ni él ni su esposa estaban enojados con el conductor, con quien incluso la modelo tuvo siempre una relación de cariño.

Al ver las declaraciones de Pedro en una nota de eltrece, Ángel decidió hacer un contundente descargo en Twitter aclarando lo sucedido.

“Como dicen Pedro y Paula no hay ningún tipo de enojo o conflicto. Vuelvo explicar para que mis colegas (los periodistas) comprendan y sigan el hilo...”, arrancó.

"Tanto Pedro como Paula saben cómo he cuidado temas delicadísimos de un montón de gente" G-plus

“Cuando Paula se baja de la obra, y otros programas (inclusive el producido por La Flia) hablan de embarazo le escribo a Paula preguntándole por qué se bajó de la obra, no me contesta (en todo su derecho), y entonces le pregunto a una persona (que jamás me mintió) y me confirma el embarazo. Y lo cuento en LAM como información propia. Como ya lo habían hecho otros. No tengo la culpa de que me crean a mí, más que a otros”, agregó con ironía sobre sus competidores en el rubro de espectáculos.

Sin ánimo de seguir polemizando pero defendiendo su calidad profesional, De Brito cerró: “Todos los amigos ofendidos de la pareja podrían haber evitado el tema, sin embargo le dedicaron días a lo mismo, agrandándolo. Cada uno, hágase cargo de su parte. Además tanto Pedro como Paula saben cómo he cuidado temas delicadísimos de un montón de gente. Eso, nada más”.

