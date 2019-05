Se conoció un nuevo estremecedor audio de Lautaro Teruel, acusado de violar a una menor: "Ahora veo nenitas y no me pasa nada"

La detención de Marcos Lautaro Teruel, hijo del integrante de Los Nocheros Mario Teruel, acusado de violación de una menor, genera conmoción.

El hombre de 27 años fue acusado por una joven que hoy tiene 17 pero al momento del hecho tenía 9, y permanece con prisión preventiva. El juez Sergio Federico Obeid imputó a Lautaro por los delitos de exhibiciones obscenas agravadas y abuso sexual con acceso carnal en concurso real.

Según trascendió de la investigación, los audios que la joven facilitó a la Justicia, donde Teruel reconocería el delito, fueron claves para su detención.

En las últimas horas, Canal 7 de Salta difundió una nueva grabación del hombre hablando con la joven. En el mismo, ella le pregunta si sus padres saben lo sucedido y él responde: “Sí, porque tu abuela me dijo 'para mí tenés que hablar con tu papá'. Y yo no le podía decir, fue como dos días después de nuestra charla".

“Un día saludo a mi vieja y me saluda raro. La Pato me dijo que ya le había contado, porque sentía que yo no lo podía hacer. Me sacó un re peso, olvidate. Todo ese día tuvieron cero onda conmigo. Al otro día me agarró mi viejo, hablamos bien, al principio me bardeó un toque. Pero después le dije que necesitaba hablar con vos. Era algo con lo que venía luchando hacía mucho tiempo, y hoy en día considero que ya no lucho con eso”.

"Ahora veo las nenitas y no me pasa nada. Si tuviese dudas cuando veo una pendeja, le digo a mi viejo 'che, ayudame', porque voy a un loquero o voy en cana. Y no quiero ninguna de las dos" G-plus

A continuación, las frases más fuertes de Lautaro Teruel durante su charla con la joven:

-"Ahora veo las nenitas y no me pasa nada, ¿me entendés? No es que yo sigo ahí con ‘¿qué onda?’. Si tuviese dudas cuando veo una pendeja, le digo a mi viejo 'che, ayudame' porque voy a un loquero o voy en cana. Y no quiero ninguna de las dos. Es algo con lo que sí luché bastante tiempo después de lo tuyo, fueron 2 ó 3 años de que veía una pendeja y me quería alzar. Después, pasó el tiempo y me di cuenta de que nada que ver, cualquiera. Tengo cien minas para garchar si quiero, ¿y voy a buscar una nenita? Nada que ver".

-"Aparte una nena que no tiene noción de nada, que no tiene por qué enterarse de esas cosas ni experimentar esas cosas. Los primeros años sí me costó, pero hoy en día no, tengo mi casa repleta de niñas y niños y la mejor; las trato como hermanitas".

-"Eso le digo a mi viejo, que es algo que me pasó de pendejo y hoy en día no me pasa y sigo teniendo el malestar por lo que hice antes. Que necesitaba pedirte perdón. Mi viejo me dijo que estaba bien, que confiaba en mí y que le iba a costar volver a confiar del todo, pero sí me creía que estaba en otro mambo. Era una incoherencia lo que hice".

"Mi viejo me dijo que confiaba en mí y que le iba a costar volver a confiar del todo pero sí me creía que estaba en otro mambo. Era una incoherencia lo que hice" G-plus

-"Tengo un primo que es el que me enseñó todas estas pelotudeces. Él siempre me decía: 'Si ves durmiendo a tu prima…'. Hoy en día lo veo y sigue siendo igual. Lo hablé de mil maneras de adolescente y más grande con él, pero el loco tiene ese chip. Y si él no decide cambiarlo le va a pasar algo parecido a lo mío. O va a venir una mina y va a decir 'che, este es un culiado'. Él sabrá lo que hace, o no lo sabe, o lo sabe pero no lo mide".

-"La moral es el juez más picante que uno tiene, si la moral no te dice nada, después va a venir alguien a decirte que estás meando fuera del tarro. Yo sí consideraba que mi moral me estaba liquidando".

-"No me considero un mal tipo. Si supiera que soy malvado, que hasta el día de hoy tengo problemas, no tengo necesidad de venir a hablar con vos, con tu vieja, me hago el pelotudo con mi viejo. Como sé que no soy ese tipo de persona consideré que era mucho más liviano sufrir una charla con toda la gente que quiero a que me tenga que exiliar por lo que piensen que soy”.

