Conocé a Rocío Martínez, la compañera de radio con la que Diego Díaz planea ser padre soltero: "Tenemos una amistad muy grande"

El sábado, Diego Díaz (51) sorprendió al revelar en PH, Podemos Hablar que podría formar una familia junto a una compañera de la radio. "No descarto subrogar un vientre con una compañera de radio. Una vez dijimos: 'Vamos a poner el límite el 2020, si hasta ese año ninguno de los dos enderezó la historia de su vida personal, ahí lo planteamos'", confesó el periodista, que además de conducir No Todo Pasa por TyC Sports, está al frente de No tenemos pelotas, ciclo radial de FM Late.

Tras el revuelo mediático por tamaña confesión, el conductor habló al respecto con su compañera, Rocío Martínez (32), coconductora del programa: “Nunca me imaginé que iba a haber este tipo de repercusión con una historia no buscada. Yo con ella puedo permitirme cosas que con otras mujeres no puedo”, destacó Díaz, sobre la gran relación de amistad que los une.

“Tenemos una amistad muy grande. Yo lo amo y se lo dije a Die. Lo amo profundamente a él y a su familia. Diego cumple los requisitos para ser padre de un hijo mío, tiene valores lindos que yo comparto. Ideológica y políticamente”, afirmó Rocío. Y tocó el espinoso tema sobre el club del que sería el hijo o hija, ya que ella es de Boca y Diego es fanático de San Lorenzo. “Voy a decir una cosa, si tenemos un hijo varón, va a ser de Boca. ¡No hay discusión! De Boca, a rajatabla”, chicaneó Martínez.

“¡Olvidate! Nace el nene, me lo da la enfermera y salgo al ‘cuervomóvil’ en la puerta de la clínica y, cuando te lo devuelven, ya está. De San Lorenzo. Y me gusta el nombre Lorenzo”, la cruzó Díaz. “A mí me gustaba el nombre Diego cuando era chiquita. Roberto como mi papá, ¿te imaginás? ¡Qué karma! Un nombre que me gusta mucho es Gael. Y si es mujer se va a llamar Mérida”, devolvió Rocío.

¿Habrá acuerdo en 2020?

Fotos: Instagram de Rocío Martínez