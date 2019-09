Conocé a Braulio Bauab, el novio de Luis Novaresio: tiene 53 años y fue padre a través del método de coparentalidad

Cuando Luis Novaresio (55) ganó su premio Martín Fierro de Cable 2019 como mejor conductor, su corazón se impuso a su perfil bajo y exclamó ante el auditorio: “Quiero dedicarlo a los que amamos. Estoy muy banal y frívolo. Pero creo que si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido. No hace falta nombrarlos porque está absolutamente claro. Para vos, que te amo”.

Por más que luego aclaró en Flor de Tarde (lunes a viernes a las 13 por Ciudad Magazine) que “no fue ninguna declaración de amor”, después de la confirmación de su relación con Braulio Bauab sobran las explicaciones. Ahora, ¿quién es el hombre que enamoró al conductor de Debo decir?

Braulio es un agente inmobiliario de 53 años, padre de Vera, de un año y medio, fruto del novedoso método de la coparentalidad junto a Virginia Laino (43), directora de Prevención de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires. El sistema que permite que dos solteros se eligieran mutuamente para ser padres sin estar en pareja fue innovador, gracias a una amiga en común que los presentó hace más de tres años.

Quizá por eso fue que Novaresio expresó sus propias ganas de echar raíces a principios de julio en PH, y explicó: "Conocí hace muy poco a la coparentalidad, no sabía que existía. Es entre un varón que quiere ser papá y una mujer que quiere ser mamá que no tienen un vínculo afectivo pero deciden matchear. Después hay una relación de 'padres divorciados'. En España es muy común".

Entre los acuerdos que implicó este vínculo, Braulio y Virginia pactaron que la nena no sería criada bajo ningún credo ni religión, y ahora comparten la tenencia para que Vera duerma cuatro veces por semana con la mamá y tres con Braulio Bauab, y a la vez tengan fija una cena familiar semanal.