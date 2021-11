Connie Ansaldi reveló la fuerte frase que le decía al entorno de China Suárez: "No entiendo cómo pueden ser amigos de esta chica"

La opinión de Connie Ansaldi respecto del escándalo de China Suárez por su affaire con Mauro Icardi, quien a su vez está casado con Wanda Nara y es padre de Francesca (6) e Isabella (5), tiene el peso de quien es muy cercana a Zaira Nara y Paula Chaves: "Es algo que yo les decía siempre: No entiendo cómo son amigas de esta chica".

"Pero bueno, a veces uno no quiere creer en la mala voluntad del otro. Es duro darte cuenta de que alguien que querés… Por ahí los que estamos afuera vemos cosas que el que está adentro no las ve, hasta que no te pasa a vos", continuó Connie en diálogo con Los Ángeles de la Mañana.

Y en referencia a las actitudes y la personalidad de China Suárez, reflexionó: "Podés aceptarlo, abrazar a la persona como es en su totalidad y oscuridad. Decir 'me cierra cómo es con esta amoralidad que tiene, esa parte oscura y perversa', que tenemos todos, algunos más, otros menos. O decir 'no, estos valores no tienen nada que ver conmigo, no me interesa. Pero no decir 'a mí no me va a pasar'".

"Si vos no podés confiar en una persona que vas a invitar a tu casa y que no te va a cag…, ese vínculo está destinado a fracasar". G-plus

Al final, Connie Ansaldi cuestionó fuerte a China Suárez: "Todos los vínculos se basan en la confianza, la amistad también. Si vos no podés confiar en una persona que vas a invitar a tu casa y que no te va a cag…, ese vínculo está destinado a fracasar. Después, los acuerdos de pareja son distintos, porque cada pareja tiene un acuerdo diferente".

La chicana de Connie Ansaldi a China Suárez

La semana pasada, muy atenta al conflicto que se desató ni bien Wanda Nara encontró el coqueteo virtual de China Suárez con Mauro Icardi vía Telegram, Connie Ansaldi volvió a apuntar muy fuerte contra la actriz y le dedicó un filoso mensaje.

Re picante, la panelista se refirió a Zaira Nara y Paula Chaves, que le habrían soltado la mano a Eugenia por su escándalo con el jugador del PSG. Y lanzó una tremenda ironía con respecto a sus amistades.

"Si a la China le queda alguna amiga, por favor, sáquenle el celular". G-plus

"Si a la China le queda alguna amiga, por favor, sáquenle el celular", escribió Connie en referencia a los mensajitos que se mandaba con Mauro mientras él seguía en pareja con Wanda.

Esta fuerte ironía se dio luego del picante tweet de Connie cuestionando a China por cómo se maneja. "Si te pasa tres veces, tenés una patología", había dicho en referencia a su romance con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña cuando aún ellos habrían estado en pareja.

"Que le saquen el celular a Icardi también, así deja de mandarle mensajes a otras mujeres cuando está casado y con hijos", sumó una usuaria.

A lo que Conie, tajante, respondió: "También".