Conmovedora coincidencia para Paula Chaves: su hija nació el día que Jazmín de Grazia, su gran amiga, cumpliría años

Son horas de muchísima emoción para la familia de Paula Chaves (35) y Pedro Alfonso (40). La pareja acaba de convertirse en padres por tercera vez de Filipa, su hija que nació en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo el sábado 4 de julio a las 23 horas, un día que tiene una significativa importancia para la conductora de Bake Off Argentina.

La beba de Paula nació el mismo día que Jazmín de Grazia, su gran amiga fallecida en 2012, hubiera cumplido 36 años, una fuerte coincidencia. El año pasado la animadora había hablado de la conexión que mantiene con la modelo más allá de los recuerdos. “Sueño mil veces con ella, se me aparece, viene a decirme cosas. Lo llamo a Ricardo, su papá y le cuento. Ella me dice que está bien, no sé si es real o si es mi deseo”, aseveró en Quién quiere ser millonario.

Más sobre este tema La palabra del exnovio de Jazmín De Grazia, Leandro Cabo Guillot, a 8 años de su muerte: "La llevo en mi corazón"

Paula dio a luz a Filipa a través de parto natural, acompañada por su marido Pedro Alfonso y sus hijos Olivia (6) y Baltazar (3) fueron de los primeros en conocer a través de las tecnologías a la beba, su hermanita.

Más sobre este tema Nació Filipa, la hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso

Súper conmovedor: la coincidencia en el nacimiento de Filipa, la hija de Paula Chaves, y el día que su amiga Jazmín de Grazia hubiera cumplido 36 años.