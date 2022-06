La conmovedora anécdota de Dalma Maradona detrás de su foto con Diego: "Le dije a mi mamá que la tire porque estaba enojada"

La emotiva foto de Dalma Maradona, con un año de vida, poniéndole flores a las medias de fútbol Diego Maradona parece sintetizar dos de los perfiles del Diez: el del astro deportivo y el de su parte más sentimental. Hoy su hija por el Día del Padre contó cómo esa foto podría estar en la basura y escribió palabras de amor hacía él.

“Hace poco encontré la foto original un día me peleé con mi papá y le dije a mi mamá que la tire a la mierd… porque estaba enojada. Al tiempo la empecé a buscar por mi casa y no la encontraba. Llamé a Clau y me dijo ‘tranquila, obvio que no la tire, está en algún lugar de tu casa’ y apareció hace poco”, contó la actriz en un posteo en Instagram y el rol que tuvo Claudia Villafañe.

“¡Para mí esta foto nos describe muy bien! ¡Cada uno en su rol! ¡Nada que entender, nada que explicarle a nadie!”, aseguró, sensibilizada.

"Por haberme dado momentos que vuelven todo el tiempo a mi cabeza y no paro de extrañarte. Tu saldo como papá siempre va a ser positivo!". G-plus

DALMA, A FLOR DE PIEL LE DEDICÓ UN MENSAJE POR EL DÍA DEL PADRE A DIEGO MARADONA

“¡Fuiste, sos y vas a ser siempre uno de los grandes amores de mi vida y no por nada sino por una vida entera compartida!”, expresó, en un mismo día donde le dedicó un mensaje a Andrés Caldarelli, su marido y padre de Roma y de su hija que viene en camino.

“¡Por haberme dado momentos que vuelven todo el tiempo a mi cabeza y no paro de extrañarte! ¡Tu saldo como papá siempre va a ser positivo!”, remarcó la hermana de Gianinna Maradona, a más de un año y medio de la muerte del Diez.

“¡Feliz día, loco de atar! Te amo para siempre”, cerró, a pura emoción.