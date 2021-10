Conmovedor relato de Pampita al recordar el pedido que le hizo a su hija Blanca: "Me salió del alma decir 'quiero tener un compañero de vida'"

Luego de que se difundieran imágenes de Siendo Pampita, el reality de Paramount+ que contará con 10 episodios -y que mostrará el día a día de la jurado de La Academia de ShowMatch junto a su esposo, Roberto García Moritán, y el resto de su familia- se conocieron algunos un fragmento especiales con un conmovedor relato de la top recordando cuando le pidió a su hija Blanca (fruto de su anterior relación con Benjamín Vicuña) "tener un compañero de vida".

"Febrero, un día ocho. Los ocho siempre son muy especiales para mí. Es como un día para permitirme recordar o tal vez estar triste y más melancólica”, dice Pampita, en primera persona, en una de las emisiones en la que se refiere a su hija mayor, quien murió el 8 de septiembre de 2012 a causa de una neumonía hemorrágica.

“Tuve un comercial de repente en Chile donde está mi hija enterrada, así que no puedo ir mucho al cementerio. Nunca sentí que tenía que pedir nada, que la vida era súper generosa conmigo. Pero ahí, ese día, ese 8, no sé, me salió de adentro del alma decir ‘quiero un compañero de vida’", agregó, a flor de piel.

Y continuó: "Yo quiero un compañero en la vida, tener a alguien que me acompañe en el día a día, que fuera conmigo, que disfrute del crecimiento de mis hijos. Y yo creo que lo pedí muy fuerte".

Por otro lado, Carolina Ardohain dio detalles de cómo su marido la contuvo en la primera charla con su obstetra mientras estaba embarazada de su beba, Ana, y debió hablar de su primera embarazo: "Ahí, todo nublado. Ahí ya no podía hablar más. Como que veía que movía la boca y me decía cosas y yo quedé ahí en silencio, como si estuviera congelada. No me podía mover".

"Rober se dio cuenta y rápido me salvó y ahí me pude reincorporar un poco a la conversación, pero claro, recordar mi primera hija, mi primer parto fue muy emocionante y no sé si había pensado en esa posibilidad, de que me pregunten sobre ella", cerró, en las imágenes que publicó Gente.