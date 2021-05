Conmovedor posteo de Lizy Tagliani el día que cumpliría años su mamá: "Gracias por ser mi felicidad siempre"

Nostálgica, Lizy Tagliani le dedicó a su madre un posteo súper especial el día que cumpliría años. Después de revolver el baúl de los recuerdos, sacó a relucir una tierna foto retro que la muestra soplando la velitas en su cumple junto a ella.

En primer lugar, Lizy describió con ternura a su mamá contando una anécdota juntas que atesora desde siempre en su corazón. "Un día a los 6 años mientras tomabas mate con la tía Bernarda llegué corriendo desesperada, llorando y te pregunté por los gatitos bebés que había tenido la periquita y no estaban... Y me dijiste 'se los comió'. Y te pregunté por qué. Y me contestaste 'porque no lo quería al papá'. Tenías una respuesta para todo, siempre", contó.

Y siguió, con dulzura: "Pasaron los días y un 19 de mayo en tu cumple mientras comíamos tortilla con queso pegadas a un brametal número 5, vos tomando mate y yo mi mate cocido con leche mientras mirabas mi regalo y el de la abuela Gregoria te dije 'mamá, vos querías a mi papá, por eso no me comiste'. Te reíste con esa sonrisa que solo tienen aquellas personas que han sufrido mucho, me miraste y me dijiste 'yo no te comí porque lo que más me llena es verte feliz y si te comía tendría hambre al otro día pero con tus pavadas me hacés feliz siempre... Y por eso estoy cada día más llena".

Antes de cerrar, se mostró muy agradecida por haberla tenido en su vida. "Feliz cumple ma y gracias por ser mi felicidad siempre", cerró, amorosa.

¡En su corazón!