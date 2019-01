Pasó un año desde que Alejandro Fantino (47) y Coni Mosqueira (25) comenzaron su noviazgo, luego del divorcio del conductor de Miriam Lanzoni, su esposa durante una década. Feliz por el gran momento que atraviesa, la modelo contó qué la conquistó del periodista.

"Ale es una persona transparente, es todo lo contrario a creerse una estrella a pesar del éxito que tiene. Es un ser muy humilde. Es relajado como yo, tiene un corazón muy noble y generoso". G-plus

“Fue todo muy de golpe. Primero quiero aclarar que nunca me imaginé saliendo con alguien famoso. Así es que esto es nuevo para mí, aunque ya me acostumbré”, le contó a la revista Caras. Y agregó: “Ale lo que tiene es que es una persona transparente, es todo lo contrario a creerse una estrella a pesar del éxito que tiene. Es un ser muy humilde. Es relajado como yo, tiene un corazón muy noble y generoso. Por ahí él conoce a una persona por cinco minutos y si puede hacer algo por ella lo hace; es un ser humano hermoso”, aseveró, enamoradísima. “Es difícil encontrar una persona como él. Tiene gestos que en el ambiente quizás no se encuentran. Es muy sencillo y eso es lo que más me gustó de él. Nunca pensé que alguien que vive a mil como él pudiese ser tan relajado y buena onda como lo es”.

¿El amor hace que planeen agrandar su familia? “¡Eyyy, no tan rápido! Recién llevamos un año de novios”, lanzó entre risas ante la pregunta. “Y me parece que proyectar a tan largo plazo sería un error. Me gusta vivir el hoy, el presente y que la vida me sorprenda. Como ya dije, sé que en algún momento voy a conformar una familia, pero hoy en día mi prioridad es mi carrera”, resaltó Coni Mosqueira.