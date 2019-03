Lejos de que la rutina haya hecho mella en los 15 años de relación que llevan Dady Brieva (62) y Mariela "La Chipi" Anchipi (41), cuyo fruto de ese amor nacieron Felipe (7) y Rosario (5), la bailarina reconoció que la llama de la pasión con su marido sigue intacta.

"Con Dady tenemos relaciones muy seguido. Hoy a la manaña, ponele. La mañana es un horario que nos va. Desayunamos juntos y pasa lo que tiene que pasasr, es muy lindo. Nos encanta olernos la piel. Nos llevamos muy bien en el sexo", declaró La Chipi en Incorrectas.

"Con Dady tenemos relaciones casi todos los días. Si pasan dos días sin que pase nada, Dady se desespera. ¿Si hace chistes en la intimidad? Sí, todo el tiempo. Me encanta. También tenemos un juguetito a control remoto". G-plus

Luego, indagada por la regularidad en la intimidad, la coach agregó: "Casi todos los días. Si pasan dos días sin que pase nada, Dady se desespera. Él me busca, trabaja... es perfecto. ¿Si hace chistes en la intimidad? Sí, todo el tiempo. Me encanta. Me encanta que me hable porque generamos historias".

Por último, Mariela dio que hablar con su declaración súper hot: "Con Dady nos da mucha fantasía el hecho de que estamos en cualquier lugar, nos miramos y 'vamos'. Me da mucha vergüenza contar esto porque no nos van a querer invitar a ningún lado. Lo hacemos donde salga. También tenemos un juguetito a control remoto".

¡Pareja hot!