Las fotos de Rodrigo Noya (25) con Martina Scigliano (28) en enero pasado fueron las primeras pistas del comienzo de este amor. Lejos de ser un affaire de temporada, el actor y la bailarina afianzan su noviazgo y reconocen que en la intimidad son muy pasionales.

"Con un trabajo como el mío, mantener una relación estable requiere de mucha confianza. Me gusta de Martina que es súper compañera y siempre está de buen humor. Además, tenemos mucha piel y me encanta que sea súper seductora", expresó Rodrigo en diálogo con la revista Gente.

Por otro lado, el padre de Bautista, el hijo de 1 año y 10 meses que tuvo con Sofía Sorrenti, se refirió a sus deseos de volver a ser papá: "En algún momento me encantaría. Yo tengo una experiencia hermosa con mi hermana y creo que los hermanos son lo mejor que te da la vida. Con ellos aprendés valores y disfrutás un montón de cosas. Pero no está en mis planes volver a ser padre".

"¿Si estamos conviviendo con Martina? No, vamos súper tranquilos, disfrutando este tiempo de novios. Lo importante es que lo nuestro no fue sólo un amor de verano. Además, me mudé hace poco y por ahora convivo sólo con mi hijo".

Por último, Rodrigo se reconoció muy fogoso en la cama: "Soy muy sexual. No puedo estar sin contacto y no me agrada la soledad. Cuando estoy en pareja, me gusta hacerlo bastante seguido", cerró, tras admitir que no recuerda su récord sexual ni el máximo de tiempo que pasó sin tener relaciones.

