La confesión íntima de Ernestina Pais: "Estar con una mujer es una materia pendiente en mi vida"

El segmento Dilema que todas las tardes presenta Pamela David en Pamela a la tarde genera un clima de confesiones y picantes declaraciones a la hora de analizar hipotéticos casos que se le presentarían a los famosos invitados.

En esta oportunidad, a quien le tocó responder fue a Ernestina Pais. Fue entonces que la conductora lanzó la consigna: "Estás con tu mejor amiga, de muchísima confianza. Se conocen de toda la vida, están solas, ponen música, se toman unos vinos y te da un beso en la boca. En ese momento vos te das cuenta de que ella teme por tu reacción pero te dice 'la verdad es que es mi deseo tener sexo con vos una única vez'. La pregunta es, ¿qué haces si tu amiga quiere tener una noche de sexo con vos? Te negás porque jamás estarías con una mujer, aceptás o aceptarías sólo si se suma un hombre?".

"Siempre sostengo que en mi vida estar con una mujer estaría buenísimo porque tengo un gran éxito con las mujeres. Me parece que es una experiencia que me gustaría tener una vez en la vida. Es un tema pendiente". G-plus

Sin dudarlo, la entrevistada se sinceró: "Me ha pasado que mujeres con las que tuve un tiempo de relación, de conocernos, me dijeran sus verdaderas intenciones. Pero no me pasó con grandes amigas. No lo haría, pero no porque no estuviera con una mujer. Lo haría con alguien a quién no vea nunca más en la vida".

"De hecho, siempre sostengo que en mi vida eso estaría buenísimo porque tengo un gran éxito con las mujeres. Me parece que es una experiencia que me gustaría tener una vez en la vida. Lo que sí me sucede es que no perdería una amistad. ¿Qué te pasa cuando mezclás las relaciones personales con una amistad? Se termina la amistad porque en general empieza a haber celos, posesión, entonces no lo haría por eso, no por estar con una mujer. Insisto, es un tema pendiente en mi vida (estar con una mujer)", cerró.

