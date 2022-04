La confesión de Flor Vigna sobre su noviazgo con Luciano Castro: "Me redescubrí en la intimidad con él"

Flor Vigna está viviendo un pleno presente en pareja con Luciano Castro y en una entrevista realizó confesiones íntimas sobre su relación.

Al reflexionar sobre su noviazgo con el ex de Sabrina Rojas, llegó a la conclusión de que el sexo con su novio la hizo cambiar su visión de la intimidad.

En diálogo con Teleshow, Flor contó cómo era antes de su relación con Castro: “Era muy virga. Flor Virga (bromea). Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía”.

“Entre amigas coincidimos que después de algún tiempo sola es normal volver a tener vergüenza de estar desnuda en frente de alguien. Es como un recomenzar. Y tal vez fue así que redescubrí ese universo. Me redescubrí a mí misma por un nuevo amor”, expresó.

Y contó detalles de su intimidad con Castro: “Pasó con Lucho. Cuando él me dijo: ´Qué lindo que es ese lunar que tenés ahí´, yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención. La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal y lo que sentís, lo que pasa entre los dos, pasa a ser místico”.

La expareja de Nico remarcó que comenzó a amar más a su cuerpo a partir de su relación con "Lucho", que siempre remarca lo hermosa que es "al natural".

"Lucho tiene algo muy lindo. De cuidado, de preguntar qué quiero y necesito. Me enseñó a amarme y a que yo también puedo ser mimada...".

"Un día me miró desnuda y me dijo: 'Nunca te operes'. No dejo de aprender de él y de sus miradas", cerró Flor haciendo hincapié en que siente que lo conoce "de otra vida".