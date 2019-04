Sin tapujos a la hora de hablar de los amoríos que le dejó las app para conocer personas, Anita Pauls (31) sorprendió al revelar que uno de los candidatos con los que salió era actor porno... ¡y la propuesta que recibió del mundo de la industria!

"En el perfil de Ken Steele, un chico que conocí en Nueva York, no decía que era actor porno, pero tenía fotos que no eran muy normales. En su descripción decía algo relacionado con la vergüenza. Cuando lo conocí, le pregunté si trabajaba de eso y me dijo que sí", contó la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza en diálogo con la revista Gente.

Luego, reveló una desopilante anécdota con el muchacho en cuestión: "Era Navidad y lo habían invitado a una cena en la casa de un capo de la industria porno que tiene un sitio de sexo interracial llamado Black, ¡fuimos! Ahí estuvimos con capos, actrices y actores. Pero todo bastante tranquilo, algunos incluso vestián de manera conservadora y estaban con sus parejas. Eso sí, cuando me venían a saludar los hombres, se puso muy posesivo y les decía que yo era su novia. Uno me quiso dar su tarjeta y él no me dejó agarrarla".

Además, reconoció que fue tentada para trabajar en el mundo de la pornografía: "Unos productores me preguntaron si yo era actriz porno. Cuando les respondí que no, me dijeron '¿qué estás esperando?'. Les retruqué, 'una buena oferta'. Ahí me propusieron juntarnos, pero como había salido lo de Pol-ka y lo del teatro (Cita textual en la sala Chacarerean) me volví a Buenos Aires. Me hubiera divertido investigar más".

"Por ahora soy una actriz normal, regular, y tengo un trabajo que disfruto. ¿Más definiciones? Bueno, hoy no me veo... ¡pero nunca se sabe!". G-plus

"¿Hasta donde habría investigado? Hasta poder tomar una decisión con algo concreto, porque la industria porno es tan grande que podés hacer hasta videos de comedia sensuales. Habría llegado a fondo, a mí me gusta la aventura. Por eso también viajo tanto. En otro lados me permito ser una versión diferente de mí misma sin sentirme observada. Igual, por ahora soy una actriz normal, regular, y tengo un trabajo que disfruto. ¿Más definiciones? Bueno, hoy no me veo... ¡pero nunca se sabe!", cerró, sincera.

