El Conejo de Gran Hermano reveló las fantasías que tuvo con Graciela Alfano

Entre varias cuestiones, reveló que le escribieron por Instagram algunas influencers para conquistarlo, y que Graciela Alfano fue su musa inspiradora en el plano sexual.

Sobre cómo va la relación con Coti, el Conejo admitió que "diez puntos". "Estamos teniendo la mejor, mucho trabajo junto ahora que tenemos más tiempo. Hemos peleado menos que en la casa".

Además, aseguró que se irían a vivir juntos muy pronto. "Estamos hace dos meses, vamos paso a paso. Veremos lo que nos depara el destino. Por el momento estamos bien. Construyendo en lo laboral, ella tiene que tener sus espacios, yo los míos. Nos falta muchísimo por recorrer".

Acerca de sus momentos de intimidad, el ex participante no tuvo ningún tapujo a la hora de revelar sus más osadas hazañas. Indicó que se llegó a disfrazar de Batman para ir a la cama y ante la pregunta "¿qué venderías de tu cuerpo?", el Conejo respondió, sin dudarlo: "Las partes intimas, el pene. El pene no tanto pero la espalda sí".