El comentario de Pampita luego de que Barby Franco le dijera que va a estar separada de Burlando en el verano: "No sé si esta pareja va a sobrevivir a la distancia"

Luego de presentar a su panelista como “la novia fugitiva” (por sus idas y vueltas con Fernando Burlando, con quien recientemente canceló sus planes de casamiento) Pampita indagó a Barby Franco sobre su presente sentimental y sorprendió al compartir sus sensaciones.

Todo comenzó cuando la conductora reconoció que Ángel de Brito le había dicho en la pista del Súper Bailando que había un fuerte rumor dando vueltas: "Me preguntó si estabas separada de Burlando", expresó la modelo.

Entre risas pícaras y un sugerente silencio, Barby respondió: "No, no estoy separada. Sigo viviendo con él hasta que vuelva la relación, pero está todo bien igual. No me voy a ir (de la casa donde conviven). Ya me fui dos o tres veces y me fue mal… ¡ahora me quedo!".

Además, Barby habló de los proyectos laborales que la mantendrán lejos de su novio todo el verano: "Creo que voy a hacer temporada con Flavio Mendza y creo que él se va para Punta del Este. Así que veremos. En esta etapa tengo ganas de trabajar y hacer cosas por mí. El único día que voy a tener libre son los lunes. Sería una locura agarrar el avión el lunes e ir hasta allá y volver el martes. Es imposible".

Con un gesto que habló por si solo, Carolina Ardohain cerró: "No sé qué va a pasar, qué miedo. No se si va a sobrevivir esta pareja a la distancia. No están acostumbrados. Vamos a ver qué pasa. Me dejó helada".

