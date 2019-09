El comentario de Pampita que hizo sonrojar a Leticia Siciliani en vivo: "Si un día voy por las chicas, te doy una chance"

Luego de haber elogiado la belleza de Pampita (41), Leticia Siciliani (27) tuvo la oportunidad de estar cara a cara con la modelo en el programa que conduce por Net TV, donde no faltó la pregunta indiscreta de Luis Piñeyro… ¡ni la inesperada respuesta de la conductora!

Todo comenzó con unas sinceras declaraciones de la hermana de Griselda Siciliani en Por si las moscas, el ciclo radial que se emite por La Once Diez, tras su paso por la pista, adonde fue a alentar a la participante: "Me impresiona lo linda que es Pampita, es exageradamente bella. Como que baja del cielo de lo bella que es, te deslumbra. No pude ver más allá de eso".

Leticia Siciliani: "¿Si Pampita es mi tipo de mujer? ¡Qué pregunta… con ella al lado! Sí, lo dije. O sea… ¿quién no dice que sos linda? Es una obviedad". G-plus

Con semejante declaración reciente, el panelista de Pampita Online aprovechó la presencia de la invitada para indagarla: "¿Pampita es tu tipo de mujer?", quiso saber Piñeyro. A lo que Leticia se puso colorada: "¡Qué pregunta… con ella al lado!", expresó.

Antes de responder, Leticia Siciliani optó por compartir una situación personal: "Lo voy a decir, porque la verdad es que hay que decir estas cosas. Me mandaron un mensaje muy horrible diciendo '¿vos viste la cara de asco que puso Carolina cuando Marcelo Tinelli dijo que te parecía una mujer hermosa?'".

"Igual yo no lo pensé. Pero la gente es muy maldita, dice esas cosas con estas cosas. Todavía hay mucho prejuicio y discriminación. Y sí, lo dije. O sea… ¿quién no dice que sos linda? Es una obviedad. Eso lo dije en un programa. Pero el otro día Marcelo te dijo y vos estabas sonriendo, hermosa como siempre. Y quería decir esto porque hay mucha discriminación real", agregó.

Pampita: "Leti, si yo un día voy por las chicas te doy una chance. Obvio. Vos quedate ahí que nunca se sabe". G-plus

Para sorpresa de más de uno, la jurado del Súper Bailando le agarró la mano a la actriz y se dirigió a ella: "Leti, si yo un día voy por las chicas te doy una chance. Obvio. Vos quedate ahí que nunca se sabe", remarcó, mientras Leticia sonreía, hacía gestos divertidos y simulaba sacarse la ropa por el acalorado momento.

"Yo me la re banco y hablo un montón, pero a veces afuera hay mucha discriminación, y a veces es duro", cerró Siciliani, a corazón abierto.