El comentario de Fernanda Iglesias sobre Martín Baclini que molestó a Cinthia Fernández: "Es muy básico el pensamiento"

El noviazgo de Cinthia Fernández y Martín Baclini hoy parece pertenecer al pasado, sin embargo la panelista de Los Ángeles de la mañana expresa su desagrado cada vez que aluden a una relación de conveniencia con el empresario.

“¿Qué tiene Baclini que quedan todas enamoradas?”, preguntó Denise Dumas, en un móvil con Cinthia, en Hay que ver. “Plata”, arrojó Fernanda Iglesias, pirotécnica. “No me gusta, no me parece lindo”, argumentó y la exparticipante del Súper Bailando expresó su molestia.

"Es muy básico el pensamiento de que uno está por plata, pero igual ya lo he escuchado un montón de veces. Si estás con un seco, estás por fama. Siempre le buscan el pelo al huevo y siempre denigrando a la mujer". G-plus

“Es muy básico el pensamiento de que uno está por plata, pero igual ya lo he escuchado un montón de veces”, aseguró, sin perder calma. “Y si estás con un seco, estás por fama. Siempre le buscan el pelo al huevo y siempre denigrando a la mujer. Ya no me importa”, minimizó el tema.

Más sobre este tema Cinthia Fernández, sobre la posibilidad de que Baclini esté con Loly Antoniale en el Bailando: "Me encantaría eliminarlos"

También Cinthia se mostró irónica sobre la posibilidad de que su expareja participe del certamen de ShowMatch. “¡Bien, qué suerte! Yo quiero cobrar el 10%, ahora sí soy interesada”, lanzó, para aclarar que era un chiste. “Si él quiere tener una carrera en este medio, que la haga. No me tiene que pedir permiso para nada y ya lo está haciendo”, finalizó.