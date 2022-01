Coco Sily descolocó a Tucu López en vivo y casi se va del programa: "¿Qué pasa? ¿Estamos midiendo mal?"

Tucu López vivió un momento de incomodidad con Coco Sily en Emparejados, programa de América que conduce con Sabrina Rojas, cuando el actor, visiblemente de mal humor, amenazó con irse en vivo.

Más sobre este tema Picante reacción de Sabrina Rojas cuando Coco Sily dijo que Luciano Castro es fiel: "¡Ay, dale!”

Todo comenzó cuando Coco estaba contando que en plena pandemia intentó tener sexo virtual y advirtió que lo apuraban detrás de escena porque tenían que hacer una publicidad.

EL INCÓMODO MOMENTO DE TUCU LÓPEZ CON COCO SILY EN VIVO

Coco Sily: -Tuve sexo virtual. Pero me daba calor decir que había pagado. Pero ahora, como casi me chupa un huev..., dije ¿por qué no voy a decir la verdad? ¿Qué pasa, Tucu?

Tucu López: -No, no seas boludo. Vení...

"¿Estamos midiendo como el ort...? ¿Qué quieren que haga por tres puntos de rating? ¡HDP, esperen que deje de hablar! Hagamos televisión humana", dijo Coco. G-plus

Coco: -¿Estamos midiendo como el ort...? ¿Me pongo el bolas? ¿Qué quieren que haga por tres puntos de rating? ¡HDP, esperen que deje de hablar! Hagamos televisión humana, no hagamos más deshumanizada.

Tucu: -Andá y fajá al que esté en el control.

Coco: -Yo los conozco a todos. Hace 12 que estoy en esta casa. ¡Pará, pelotudo!

"No, es por un PNT... No te levantes. No te vayas, Coco", le dijo el Tucu, tratando de calmar el mal humor del actor cómico. G-plus

Sabrina Rojas: -Coco, tenemos un cuestionario de preguntas muy pelotudas, pero estás de tan mal humor que no sé si hacértelas...

COCO SILY ASUMIÓ QUE ESTABA DE MAL HUMOR

Luego del momento de tensión, Sily retomó la palabra con el fin de concluir su anécdota, sobre su experiencia fallida teniendo sexo virtual, pero volvió a arder Troya cuando el humorista vio que un productor hacía señas detrás de cámara.

Más sobre este tema Sabrina Rojas analizó muy filosa la foto de Pampita haciendo el gesto de cuernitos: "¿Estaba Vicuña?"

"Ahora estoy presionado por el director, pero esto lo cuento en el espectáculo… ¿Qué hago? ¿Me voy? Si molesto, me voy", dijo el actor, con fastidio.

Sin poder creer la situación que estaban viviendo al aire, Tucu López respondió: "No, es por un PNT... No te levantes. No te vayas, Coco". Y Sily asumió, a modo de disculpas: "Tengo un mal día yo".