Claribel Medina contó que su hija se fue a vivir al exterior y se sinceró: "Me duelen los aeropuertos"

Claribel Medina y su hija menor, Agostina, se llevan muy bien. De hecho, juntas en Cantando 2020 (eltrece) protagonizaron inolvidables momentos.

Son tan unidas que a Claribel le dolió que la joven se fuera de Argentina a vivir al exterior. Es que actualmente Agos está instalada en Miami, Estados Unidos.

"Agostina, mi hija menor que es cantante, actriz y artista, se fue a vivir a Estados Unidos. Hicimos un viaje con la familia y ella ya se quedó en Miami a vivir", le reveló a Juan Etchegoyen en Mitre Live.

E hizo una tierna aclaración: "Yo las crié para que vuelen, tenemos una hermosa comunicación y estamos todo el tiempo unidas".

CLARIBEL MEDINA EXTRAÑA MUCHO A SU HIJA

Si bien está constantemente en contacto con Agos, Claribel remarcó que la extraña todos los días y que le costó haberse despedido de ella.

"Se la extraña muchísimo, se la extraña horrores... La despedida fue en su casa de allá, a mí me duelen los aeropuertos; no me quise quedar ni un segundo ahí".

"La charla fue profunda y nos dimos un abrazo. La mandé con fuerza al mundo", cerró, orgullosa de su hija pero dolida por tenerla lejos.