Cinthia Fernández sorprendió al revelar el gesto de Martín Baclini en su cumpleaños: "Quedé careta porque fue el primero en llamar"

Cinthia Fernández cumplió años este domingo y en Los Ángeles de la mañana enumeró los regalos con los que la sorprendió su familia, y también reveló el inesperado llamado que recibió de su ex Martín Baclini. En el ciclo de eltrece, la bailarina contó que sus hijas, su mamá y Carmen, la mujer que la ayuda en la casa, le grabaron un video y le regalaron una carterita, un cubre zapazatos, y un paraguas, un elemento que ella siempre se olvida de comprar.

Sin embargo, Cinthia sorprendió al revelar que un minuto antes de las 12 de la noche recibió el llamado del empresario. “Baclini fue el primero en llamar. (…) Yo quedé careta porque dije ‘¿qué, qué qué?’. Aparte cumple la mamá, así que me llamó primero. Me dijo ‘te llamo y corto rápido que tengo que llamar a mi mamá’ ", dijo la panelista.

Además, la bailarina contó que el empresario le pidió hablar con sus hijas. "Me dijo 'quiero saludar a las bebés'. Mi mamá me dice ‘¡ay qué cortamambos, lo cortaste rápido!’. Lo que pasa es que él quería saludar a las bebés". “¿Y el otro nada?”, le preguntó Ángel de Brito en referencia a Matías Defederico. "No, ni siquiera un regalito de parte de las nenas, nada, olvidate", contestó ella.

