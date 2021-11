Cinthia Fernández reveló cómo apodó a Matías Defederico en su celular: "Lo tengo agendado como 'Voldemort'"

Luego de que Cinthia Fernández volcara su indignación en Los Ángeles de la Mañana por la llegada de Matías Defederico a su casa (para dejar a Charis, Bella y Francesca; las hijas que tienen en común) en compañía de su nueva novia, Laura, la panelista reveló cómo tiene agendado a su exmarido en el celular.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito leyó al aire en Los Ángeles de la Mañana el fuerte descargo de Defederico apuntando directamente contra la madre de sus pequeñas: “Buen día. Mirá, yo entiendo tus showcitos y todo, pero me tiene cansado que hables de mí y de mi pareja en este momento porque yo no hablo de vos”, comenzó diciendo el presentador.

Y agregó: “Si tenés algún problema o algo que aún no pudiste superar, hablalo por acá y en privado conmigo. Estoy harto de tu manera de actuar en televisión hablando de mi vida cuando yo no hablo de vos porque después, cuando soy yo el que se sienta ahí, decís que es tu lugar”.

Cinthia Fernández: "Pará, porque lo cambié. Ahora lo tengo agendado como Voldemort (a Matías Defederico)". G-plus

Fue entonces que, ante la consulta de Pía Shaw sobre cuál fue su respuesta, la angelita le puso humor a una picante actitud que tuvo con su ex: “Pará, porque lo cambié. Ahora lo tengo agendado como Voldemort”, lanzó, tratando de encontrar su conversación y dejando en claro que eligió el malvado personaje de Harry Potter para apodarlo entre sus contactos.

Más sobre este tema Cinthia Fernández contó por qué Matías Defederico le puso una cautelar telefónica: "Te voy a clavar un cuchillo en la garganta"

“Jajaja ‘algo que no pudiste resolver’, me hacés reír. Un beso. La próxima pedí permiso por educación porque es la casa mis hijas. Saludos, no debería importante mi opinión”, reprodujo el conductor al dar a conocer cuál fue la reacción de su panelista en pleno cruce con Matías.

¡Tremendo!