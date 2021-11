Cinthia Fernández respondió contundente si está enamorada o le gusta alguien: "Estoy en una etapa rara"

A pesar de su acercamiento a Martín Baclini, una y otra vez Cinthia Fernández negó cualquier posibilidad de reconciliación.

Y cuando actualmente le preguntaron si está enamorada de alguien, la panelista de LAM (eltrece) respondió con una tajante reflexión.

"¿Estás enamorada o alguien te gusta mucho?", le consultaron a Cinthia a través de sus stories de Instagram.

Muy sincera, la panelista dejó bien en claro que no está enamorada y que tampoco tiene ganas de iniciar un vínculo romántico.

"No soportaría que alguien me mandara un mensaje preguntándome cómo estoy. Estoy podrida del teléfono" G-plus

"No, la verdad es que no... Estoy en una etapa muy rara. No soportaría que alguien me mandara un mensaje preguntándome cómo estoy. Estoy podrida del teléfono y no quiero saber nada de nada con nada", sentenció, tajante.

Sin embargo, antes de despedirse dejó la puerta abierta al romance. "Pero... Nunca se sabe", cerró, aflojando un poquito.