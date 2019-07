Cinthia Fernández viene teniendo semanas agitadas y, tras un inconveniente con su coach Quique Pérez que terminó en la renuncia de él, ahora quien habría decidido marcharse del Súper Bailando es ella.

Ángel de Brito a través de su Twittter contó la novedad: “Primicia: Cinthia Fernández renunció al Bailando 2019 por el conflicto con el coach. Su novio Martin Baclini quiere seguir en el concurso”, escribió el conductor de Los Ángeles de la mañana, advirtiendo sobre la posibilidad de que el empresario continúe.

Cinthia había asegurado que la salida de su coreógrafo no se debía a una pelea: "Yo soy una enferma del trabajo y prefiero ensayar todos los días. Si yo tuviera un bailarín no haría falta todos los días. A veces también el tema era en la semana porque estábamos ensayando y Quique nos decía ‘chicos, me tengo que ir a buscar a mi hijo y vuelvo’, y se iba en la mitad del ensayo. Él está pasando por un momento en el que tiene que ordenarse, yo también lo pasé el año pasado, así que más que nadie lo entiendo", explicó.

¡Más movimientos en el Súper Bailando!

PRIMICIA: @cinthifernandez renunció al #Bailando2019 por el conflicto con el coach. Su novio Martin Baclini quiere seguir en el concurso #Bailando2019 @cuervotinelli pic.twitter.com/L3LHa3hqiz — Angel (@AngeldebritoOk) July 24, 2019