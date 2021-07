Cinthia Fernández, picante tras la cena de Baclini con Luciana Salazar: "Me da lástima él, no sé si es inocente o bobo"

La cena de Martín Baclini y Luciana Salazar en un selecto restaurante de la costanera porteña despertó las suspicacias de Cinthia Fernández, quien aprovechó la oportunidad para despotricar contra Luli Pop. Con calma y firmeza, la panelista de Los Ángeles de la Mañana manifestó su cauta decepción con su expareja: "Me pareció raro y me da lástima Martín, no sé si Martin es inocente o bobo".

Planteada la disyuntiva, Ángel de Brito le preguntó por cuál se inclinaba y Cinthia se la jugó entre risas: "Quiero creer que es inocente". Por otra parte, la madre de las mellizas Bella y Charis (7) y Francesca Defederico (6) blanqueó que no se la fuma a "porque me la hizo parir durante mi relación con Martín", a pesar de que aclaró que el empresario era libre de hacer lo que quisiera con su vida personal.

Ante esta situación, Ciudad se comunicó con Baclini respecto de las palabras de Cinthia, pero se abstuvo de definir si era bobo o inocente. De todas formas, se esmeró en que mimar a Fernández: "Con Cinthia estamos en el mejor momento".

De hecho, Cinthia Fernández había explicado en LAM cómo se había enterado de la velada entre Martín Baclini y Luciana Salazar: "Dos horas antes de juntarse, yo hablé con Martín, porque él no quería que yo quede en el medio de nada. No me llamó para avisarme de la cena, me llamó cuando salieron las fotos. Es obvio que las fotos las entregó ella. Lo llamó a Lussich, diciéndole 'ay, me pasó a buscar...'. Que no la pasó a buscar. Luciana es mitómana".