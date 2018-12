Cinthia Fernández y su nuevo desafío: "Pondré un negocio donde las mamis tomen café mientras sus hijos juegan"

Atenta a los altibajos en las carreras mediáticas de los famosos, y con un conflicto latente con Matías Defederico (28) por la cuota alimentaria de sus tres hijas, Cinthia Fernández (28) volverá a invertir en un negocio propio. Así como hace cinco años incursionó en la industria de la ropa femenina con la cápsula Insolent By Cinthia Fernández, ahora la bailarina desembarcará en el rubro gastronómico.

Tras su paso por Bailando 2018 y desvinculada de Involucrados, Cinthia confirmó que se sumará como panelista de Los Ángeles de la Mañana para la temporada 2019. “Me incorporo al programa de Ángel de Brito”, aseguró en diálogo con la revista Pronto.

Por otra parte, en esa misma nota, la diosa reveló que su pareja, Martín Baclini (35), la asesorará para abrir una tienda de café con atracciones para nenes: “Martín me va a ayudar a poner un negocio para chicos, con juegos, donde las mamás puedan tomar un café mientras los nenes se divierten”.

A la hora de justificar su idea, Cinthia Fernández apeló a su historia personal junto a las mellizas Bella y Charis (5) y Francesca (4): “A mí me pasa que no encuentro un lugar que esté bueno y con juegos copados cuando quiero salir y no sé que hacer con las nenas. Entonces, decidí que era una buena opción probar poner un negocio para chicos de todas las edades, donde las madres puedan compartir un cafecito mientras sus hijos juegan y la pasan bien. Ese proyecto es lo único que tengo por ahora, estoy con reuniones y demás”.