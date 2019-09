Cinthia Fernández y el juicio de alimentos que lleva adelante con Defederico: "Me angustio por el futuro de mis hijas"

Mientras Ailén Bechara contaba desde un móvil para Hay que ver lo difícil que era dejar tantas horas solo a Francisco (su bebé de 3 meses, fruto de su relación con Agustín Jiménez), José María Listorti sorprendió a Cinthia Fernández -quien estaba como invitada en el piso- con una pregunta personal.

"Me llegó la información de que vos esta semana estuviste muy angustiada porque tenés un problema con tu ex (Matías Defederico, con quien tiene a sus hijas Charis, Bella y Francesca) nuevamente", reveló el conductor.

Algo incómoda por el momento, Cinthia se sinceró: "Sí, pero igual es un problema que viene de hace rato, lo que pasa es que cada vez que llegan noticias o hay reunión con los abogados, uno se pone mal. Tengo que seguir recurriendo a los abogados, es un bajón".

Además, la participante reconoció que el futbolista pasa la cuota alimentaria pero los conflictos no cesaron: "Estoy de nuevo en un juicio de alimentos. Yo decidí no hablar públicamente del padre de mis hijas nunca más porque la última vez fue espantoso. Es pelea en la tele y me queda el cargo de conciencia porque mis hijas en algún momento van a ver eso".

"El otro día me largué a llorar porque tenía que ir a ver al abogado y no eran noticias muy positivas. Uno transita todo eso y Martín me acompaña a las reuniones porque, si fuera por mí dejaría todo así porque te cansa, es agotador. Firmás un acuerdo y al toque tenés problemas. Es eso", agregó.

Y detalló: "La crisis está peor en el país, entonces el abogado nos decía que la cuota iba a bajar porque Matías está jugando en otro equipo. Él vino de Europa y está jugando acá en un equipo de la B. Entonces las cosas se acomodan de nuevo y yo me angustio por el futuro de mis hijas. Yo me ahogo".

Por último, Fernández contó que Martín Baclini -su actual novio- la ayuda económicamente con sus pequeñas: "Él paga toda la educación de mis hijas porque sino me hubiera sido imposible. Él me dijo ‘estes o no conmigo, yo te voy a pagar la educación de las nenas’. El año pasado me largué a llorar porque debía muchísima plata en el colegio y estaba ahogada porque no podía pagarlo. Estaba con dos trabajos, no veía a mis hijas y era una desesperación. En ese momento teníamos mucho conflictos con Matías y no estaba ni firmado un acuerdo. Y no llevo una vida lujosa".