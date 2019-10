Cinthia Fernández, filosísima con Salazar tras el beso que se dieron en el Súper Bailando: "Es una cínica"

Con el objetivo de poner paños fríos a la mediática pelea que enfrentan Cinthia Fernández y Luciana Salazar en los medio, Flavio Mendoza logró que las participantes del Súper Bailando se den un cálido beso… ¿que sellaría la paz?

Pese a la iniciativa de Luciana, amiga de Martín Baclini, la novia del empresario dejó en claro cómo le cayó su actitud: "Ayer (en el programa de Marcelo Tinelli) terminamos de hablar y decir nuestro descargo como pareja y Luciana decía 'estoy emocionada (hace gesto como imitándola a punto de llorar)'. ¡Sos una cínica! Yo no me creo el ‘estoy sensibilizada' como dijo ayer. Es una cínica.Te juro por Dios que no me la vi venir con lo del beso", disparó en Hay que ver.

"Martín no quiere quedar mal con nadie pero no lo hace de mal tipo o por querer quedar bien con todos, es que él nunca confrontó. Yo lo entiendo, pero ya me hinché… todo tiene un límite. Se me empezó a juzgar a mí y la más afectada soy yo", agregó.

Y cerró, tajante: "Sé que Martín nunca le tocaría un pelo (a Salazar), sé lo que es como hombre, pero no se manejó bien por eso en la pista de ShowMatch dijo ‘tengo errores’. Luciana muchas veces lo hizo quedar muy mal a Martín y yo se lo dije en privado ‘¿qué clase de amiga es esa mina?’. Ella es todo el tiempo así".

