Cinthia Fernández, filosa con Agustina Agazzani tras su renuncia al Bailando: "Hablo de ella porque es mi trabajo, no porque es la actual de mi ex"

La noticia de la renuncia de Agustina Agazzani del Bailando venía siendo tema en los medios. Sin embargo, este sábado, la joven cordobesa, actual novia de Martín Baclini, reconfirmó su baja del show y argumentó el motivo con resonantes frases, en las que indirectamente se refirió a Cinthia Fernández.

"Se me ataca con calumnias... Mi contrapunto es una mujer, a la cual por defenderme a mí no me gustaría faltarle el respeto, no sería el mensaje que me gustaría dar en estos tiempos, de mujer a mujer. Y a su vez, callar y hacer oídos sordos a cada barbaridad que he escuchado decir de mi persona, tampoco es sano. No tengo ningún pasado oscuro", dice en una parte del descargo que publicó Agazzani en Instagram, dejando asomar que la panelista de LAM es una de las responsables de su decisión.

"No hablé porque sea la actual de mi expareja. Hablo porque es mi trabajo. Estaba en la rutina y hablé. Yo no tengo nada contra la piba. No soy la culpable de la renuncia". G-plus

Con la renuncia declarada, Ciudad se comunicó con Cinthia para saber cómo recibió el mensaje indirecto de la modelo y fue categórica en sus respuestas.

-Agustina reconfirmó su renuncia del Bailando, dejó entrever que fue por tus ataques, las calumnias sobre su supuesto pasado y porque no quería confrontar con una mujer (vos) en TV. ¿Qué pensás al respecto?

-Nosotros tenemos una rutina, ese día que ella se ofendió y tomó la decisión, estaba en rutina que teníamos que averiguar de ella, tanto Yanina Latorre, Majo Martino y yo teníamos información. Majo estaba para hacer un móvil y no salió por falta de tiempo. Nosotros tocamos el tema por encima, junto con Yanina, que éramos las que más data teníamos y después, en un vivo (de Instagram) de Ángel, se dio la charla y respondimos sobre el tema. No hablé porque sea la actual de mi expareja. Hablo porque es mi trabajo. Estaba en la rutina y hablé. Yo no tengo nada contra la piba, pero tiene que entender que si se mete en el medio es parte de esto, y a todos nos pasó. Tampoco que se haga la inocente diciendo 'no soy mediática', porque sabe donde se mete. Si vos conocés a una persona y a los dos días te metés en el Bailando... Es lógico que ella lo quiere aprovechar porque es joven. A todos nos suma un Bailando, pero tiene que saber que se mete en la boca del lobo. Se metió con una pareja, en el conflicto y en una situación que daba para mojar la oreja. Y bueno, es obvio que le va pasar esto. No le paso en su momento con (Gastón) Soffritti porque no era tan mediático. Pero ahora se metió en la boca del lobo, con una pareja que tiene mil quilombos, y bueno, iba a pasar, y no porque yo le haga algo. De hecho habló Yanina, Majo y yo, y ahora solo yo soy la culpable. ¡Media pila! Yo no tengo nada contra ella. Es mi trabajo y ella también es parte del medio, o que se dedique a otra cosa, o al modelaje, como decidió. Igual, estando en el Bailando te van a averiguar todo, más si se puso nerviosa con el tema, porque claramente se puso nerviosa. Entonces, más le van a hacer la vida imposible.

"Que no se haga la mosquita muerta. Esto también lo hicieron conmigo. Es así el medio. Si no uno tiene que ser diplomático. Yo no me siento culpable, son excusas... Se habrá puesto nerviosa". G-plus

-Entonces, ¿vos no te sentís culpable, responsable, de su renuncia?

-Cero. No me siento culpable. Yo no fui la única que llevó data. Yo hago mi trabajo. Ahí está la foto de la rutina de ese día en LAM, que fue el mismo día que Ángel hizo el vivo en Instagram. Que no se haga la mosquita muerta, dale, todo bien, pero no hubieras elegido esto. Yo no tengo la culpa, yo hago mi trabajo como lo hago con cualquier persona. Esto también lo hicieron conmigo. A mí me pasó el quilombo de la chorra, el quilombo con mi padre, con Baclini, todo, y a todos nos escarban. Es así el medio. Si no uno tiene que ser diplomático. Yo no me siento culpable, son excusas. No sé si hay otra cuestión. Se habrá puesto nerviosa porque hay fotos con un empresario, con otro chico, además coincide el perro con las historias de Instagram, hay un influencer (Grego Rossello) que encontró la camisa de ella en la casa y tuvo problemas con la novia, hay 'me gusta', que claramente los va a borrar. Pero bueno, ¿qué se va hacer? Si uno deja plasmado cosas en las redes sociales es muy fácil encontrar y averiguar. Nosotros solo transmitimos, y no me hago la inocente porque también lo hicieron conmigo.

Rutina de LAM: