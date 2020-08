Cinthia Fernández y su explosivo análisis del debut de Agustina Agazzani en el Cantando: "Cantó como el ort..."

Con el debut de Agustina Agazzani junto a Facundo Mazzei en el Cantando 2020 también apareció la picante crítica de Cinthia Fernández. Rivales mediáticas desde que la modelo comenzó su fugaz romance con Martín Baclini, el ex de la bailarina, el lunes Cinthia aprovechó un móvil con Los Ángeles de la Mañana para apuntar contra Agustina.

De arranque, la panelista de El show del problema chicaneó a la cordobesa en referencia a su renuncia al Bailando cuando todavía estaba en pareja con Baclini: “¿Podemos hablar de ella, no vaya a ser cosa que renuncia al Cantando que está todo jodido...? Avísenme, no quiero ofender a nadie ni dejarla sin laburo, por favor”. Ahí, Ángel de Brito le preguntó a Fernández si le gustó cómo cantó Agazzani, y Cinthia fue brutalmente honesta: “Cantó como cantaría yo, como el ort… Ja”.

"Pisaba mal, como huevos. No coincido con Karina y para mí le faltaba pisada escénica. No cantó bien porque no es cantante, como nos pasaría a todos si nos animáramos a estar”. G-plus

Luego, hizo un balance: “Yo a Facu lo amo, es talentoso y le pongo un 10, pero a ella le pongo la mitad. De promedio les pondría un cinco”. Tras decir que se chaparía a Facundo Mazzei, Cinthia expresó: “A ella no me la chapo, no me genera nada. Pisaba mal, como huevos. No coincido con Karina y para mí le faltaba pisada escénica. No cantó bien porque no es cantante, como nos pasaría a todos si nos animáramos a estar”.

Para sorpresa de todos, al final Cinthia Fernández le hizo un enorme reconocimiento a Agustina Agazzani: “Entre Esmeralda Mitre y Laura Novoa claramente me quedo con Agustina, pero por las expectativas de lo que se esperaba de ellas. Yo no me animo a cantar ni en pe… Estudié comedia musical, pero me da vergüenza”.