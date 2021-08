Cinthia Fernández explicó por qué no se reconcilia con Martín Baclini: "No estamos porque no queremos"

Cinthia Fernández hizo con su expareja, Martín Baclini, un vivo en Instagram y las especulaciones sobre una posible reconciliación volvieron a ponerse a la orden del día. Sin embargo, ella aclaró que no se reconciliaron.

Luego de que la panelista posteara una foto que la muestra cara a cara con su ex, muy juntitos, les explicó a sus seguidores por qué no volvieron a formar pareja y dejó bien en claro que por ahora sigue soltera.

"No volví con él... Si miran la charla se van a dar cuenta de que no es así", expresó Cinthia junto a la foto con Martín que llamó mucho la atención.

Y se despidió revelando por qué no se reconcilian. "No estamos porque ninguno quiere. Nos jodemos... Que es él, que soy yo... Nosotros ya sabemos lo que nos pasa y lo que puede o no ser. Y hoy es nada", sentenció, tajante.