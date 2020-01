Cinthia Fernández, al enterarse que Baclini coincidirá con Salazar en Miami: "Por ahí se cae el avión"

En junio del año pasado la relación de pareja de Martín Baclini con Cinthia Fernández llegó a su final. Desde ese momento, la panelista de Los Ángeles de la Mañana le declaró la guerra a Luciana Salazar, amiga íntima del empresario y a quien Cinthia tildó como una de las causantes de la ruptura.

Libre para un nuevo amor, Ángel de Brito le preguntó si ya pudo soltar a Baclini, y Cinthia fue honesta en su negativa: "No lo solté".

"¡Qué lindo! Por ahí se cae el avión. Fue un chiste, lo estoy tomando con humor", dijo Cinthia al enterarse que Baclini y Salazar coincidirán en Miami. G-plus

Luego dio detalles de su actual vínculo con Martín, quien volvió a la Argentina tras unos días en Punta del Este, lugar en el que veraneó con Salazar. "Él está acá, pero no nos vimos. Hablamos por un tema de laburo. Me desbloqueó (de WhatsApp), pero no le hablo. Aprendí no ser goma. Tengo que crecer. Creo que el viernes se va de vacaciones a Miami".

Siguiendo el relato de su panelista, Ángel acotó, con picardía y sin imaginar lo que sucedería minutos después: "¿Se va con Luli? No me digas que Luli va también que me desmayo". Con ironía, Fernández bromeó: "Te juro que ahí me tomo un avión y cometo un atentado. Aclaro que es un chiste lo que digo".

"Matilda es una muñeca. Es lo único hermoso que tiene Luciana. Perdón, me salió del alma". G-plus

Sin embargo, la sonrisa rápidamente se le borró cuando Majo Martino le informó que Salazar está en Estados Unidos, junto a su hija Matilda. "Creo que Luciana está en Miami. Miremos las historias de Instagram porque está en Miami en este momento", dijo la panelista, sorprendiendo a su compañera al aire. "¡Nooo! Bueno, ya está. De trabajar, nada, ¿no? Yo no la sigo porque estoy bloqueada", expresó Cinthia, incómoda.

Luego, al ver los posteos de Luciana y su hija paseando por Disney, aprovechó para darle un sutil palito: "Matilda es una muñeca. Es lo único hermoso que tiene. Perdón, me salió del alma".

Acto seguido, De Brito retrucó: “Van a estar los dos allá”. Poniéndole humor a la situación, la panelista finalizó: "¡Qué lindo! Por ahí se cae el avión. Fue un chiste, lo estoy tomando con humor".