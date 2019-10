Cinthia Fernández destrozó a Loly Antoniale por evitar una nota con LAM: "Tuvimos a Thalía y no me di cuenta"

Lejos de la prensa local y del ambiente artístico, Mariana "Loly" Antoniale regresó por unos días a la Argentina desde Miami y, con visible incomodidad, evitó las preguntas personales que le hizo Maite Peñoñori, la notera de Los Ángeles de la Mañana.

"Estoy un poco nerviosa. Basta, please. Chau. Los quiero", le dijo Loly a la notera de LAM, sin responderle las preguntas. G-plus

"No me vas a hacer correrte. ¡No seas mala!", le dijo la cronista a la cordobesa, quien ante ese comentario detuvo el paso, se dispuso a contestar, pero terminó abandonando la nota sin hacer resonantes declaraciones.

"Wow, tuvimos a Thalía y no me di cuenta. ¡Qué topísima! ¡Qué tupé! ¿Quién cree que es?", opinó Cinthia. G-plus

"¿Estás de novia?", "¿Cuándo vas a contar tu verdad sobre la ruptura con Jorge (Rial)?", "¿Con Morena (Rial) quedó una buena relación?" y "Alguna vez te hicieron una presupuesta de casamiento como a Pampita?", fueron algunas de las preguntas a las que Loly respondió con una sonrisa tensa, hasta que determinó el fin de la entrevista. "Estoy un poco nerviosa… Basta, please. Chau, chau. Los quiero", dijo Antoniale, indignando con su actitud a las panelistas de LAM, especialmente a Cinthia Fernández, actual pareja de Martín Baclini, empresario con el que Loly habría vivido un breve romance tras separarse de Rial.

"Wow, chicos, tuvimos a Thalía y no me di cuenta. ¡Qué topísima!", disparó la integrante del Súper Bailando, con extrema ironía. Y arremetió: "Por favor, ¡qué tupé esta chica! Tres minutos de fama y no es capaz de frenar para dar una nota. Me cae como el orto. ¿Quién cree que es?".