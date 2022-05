Cinthia Fernández apuntó con todo contra Tamara Pettinato: "Dejemos de justificar a esta piba, son unos ocultadores"

Fue un momento de pura tensión la que vivió Giuliana Salguero, la panelista de Momento D, tras recibir un fuerte insulto de Tamara Pettinato al ser indagada por su hermano Felipe, quien está en el centro de las noticias por el incendio que sufrió su departamento de Belgrano donde murió una persona. Y sin estar ajeno a esto, Cinthia Fernández lanz+o un fuerte comentario al aire.

Todo comenzó cuando Gabriel Schutz intentó entender la postura de Tamara, después de que se dirigiera la movilera con un tremendo exabrupto: “Está bien si está nerviosa”.

Tras escucharlo, Cinthia cuestionó las palabras de su compañero: “No, no, pará. Dejemos de justificar a esta piba. Siempre que uno va a la fuente como corresponde. Vos podés elegir, con educación, decir ‘es un momento delicado’. Siempre está sobrepasada, siempre insulta y siempre la culpa la tiene el medio. ¡Por favor!”.

“Son unos ocultadores, ¿y después piden una segunda oportunidad? Dejame de hinchar. Siempre contesta así. Viven nerviosos. Por algo será que esa familia vive nerviosa”, cerró, Cinthia, enojadísima.

CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO DE FELIPE PETTINATO

Según contaron en Buenos Días América, el hijo de Roberto Pettinato fue internado por "intoxicación de dióxido de carbono".

"Felipe está internado, con custodia policial y es el único testigo porque estaba allí dentro", amplió Antonio Laje.

Tanto Felipe como otras dos personas fueron trasladadas de urgencia a una clínica privada por inhalación de humo.