Chino Leunis le paró el carro a Locho Loccisano en El hotel de los famosos: "Listo, no discutamos más"

Chino Leunis cruzó a Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos por no jugar limpio en una prueba de inmunidad en la que también competían Martín Salwe y Alex Caniggia.

“Tienen que darle con el hacha, es muy importante que hagan cortes oblicuos, no rectos. Tenen que lograr darle a la madera para luego a la soga”, explicaba el conductor en pleno juego.

“Locho agarra la tarjeta y empieza a tirar”, dijo el Chino pero Salwe advirtió sobre una mala jugada: “Mirá no lo completó, rompió la soga, decidan ustedes, no es así el juego”.

“No toques nada Locho”, le dijo Leunis en el campo de la competencia al influencer, quien le respondió: “Yo no me metí Chino”.

“Estás metiendo la mano y le diste un hachazo cuando terminaste, dale Locho… Dijimos ‘tiene que cortarse toda la madera para cortar la soga’. Listo no discutamos más”, dijo enojado el conductor.

Por su parte, Locho continuó indignado: “Me tendrían que haber parado y no me tendrían que haber dejado avanzar a tirar las pelotas pero acá tiene que ganar el que tiene que ganar”.

“No digas cosas que no son Locho, estamos todos amargados porque pasa esto y vos… el que gane es que el gana en la cancha”, remató el Chino y al final decidió: “Como Locho no cortó la madera en su totalidad, van a recomenzar”.

Más sobre este tema Fuerte información sobre la exnovia de Locho Loccisano: "No quiere hablar para no hundirlo"

FUERTE CRUCE DE LOCHO LOCCISANO Y MARTÍN SALWE EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Locho Loccisano y Martín Salwe protagonizaron un fuerte cruce en El Hotel de los Famosos en pleno juego cuando el primero le refregó en la cara al segundo que obtuvo antes que el la tarjeta.

“No hay que quejarse pa, yo gano con la cabeza, la bondad siempre gana”, le dijo el influencer al locutor, quien le contestó con furia: “Está mal, ¿qué te pasa pel… a quién put… bol…?”.

“Te estás metiendo en mi juego. Vos ganas muchos juegos sin hacer lo que se debía hacer”, siguió Locho y Martín se quejó: “No, yo gané todos siempre en ley y jamás le festeje la tarjeta en la cara a un compañero”.