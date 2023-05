China Suárez sumó a Cabré a su vivo de Instagram: "Nico, te infartás con el desorden que hay en este cuarto"

Desde hace un tiempo largo que la buena onda que mantienen Eugenia “la China” Suárez y Nicolás Cabré –en especial por la hija que tienen en común, Rufina- se vio reflejado en los tiernos mensajes que se dedicaron en las redes.

Pero ahora, la actriz y el actor fueron por más. De viaje en Brasil para cumplir con un evento laboral, la China hizo un vivo de Instagram para compartir sus días con sus seguidores. Sin embargo, la sorpresa se dio cuando la joven sumó a Cabré e hizo estallar de mensajes a los usuarios.

“Somos muy productivos para un vivo nosotros”, atinó a decir Cabré, con su característico humor, después de que Suárez mostrara el pijama nuevo que se compró con motivos infantiles “para la mamá que no madura nunca”, según ella mismo le dijo a su pequeña.

Más sobre este tema Nicolás Cabré le dedicó un gesto muy buena onda a China Suárez: "Gracias por estar siempre"

Por último, Eugenia le hizo una pícara advertencia a Nicolás, en referencia a su obsesión por el orden: “Nico, te infartás con el desorden que hay en este cuarto”, dijo, ante el estallido de comentarios de los fans.

¡Ex con buena onda!

Más sobre este tema El tierno posteo de Nico Cabré con Rufina que provocó la reacción de China Suárez: "Con vos soy el hombre más feliz"

CHINA SUÁREZ COMPARÓ LAS RELACIONES QUE TIENE CON NICOLÁS CABRÉ Y BENJAMÍN VICUÑA

Más enamorada que nunca de Rusherking, Eugenia “la China” Suárez no dudó en hablar de los vínculos que tiene con Nico Cabré, con quien tiene a Rufina; y la diferenció de la que mantiene con Benjamín Vicuña, padre de sus pequeños Magnolia y Amancio.

Indagada por Santiago Riva Roy sobre si sus declaraciones de amor a su actual pareja son con palito incluido para sus ex, Eugenia se confesó en una nota que dio para Socios del Espectáculo: “¡No! Lo que pasa es que hay gente que piensa que obra así, como que es vengativa. Yo no tengo nada. Todo lo que tuve que hablar con mis exparejas, lo hablé en su momento y no soy una persona que viva con la espina o con ‘vos me hiciste’, ‘yo te hice’. Todo lo que tuve que hablar lo hablé con ellos en persona, tengo hijos increíbles, y todo lo que tengo que hablar lo hago en privado, eso es algo más de la prensa”.

Por otro lado, la China se divirtió al contar los consejos que le da a Cabré sobre las publicaciones que sube a las redes sociales. Sin embargo, a la hora de referirse a Vicuña remarcó: “Está todo bárbaro. Lo que pasa es que con Nico pasó mucho tiempo y es lógico, las relaciones se construyen, todas las relaciones y los vínculos y no es algo mágico. Yo le tengo respeto, es el papá de mis dos hijos”.

Más sobre este tema China Suárez compartió las fotos más lindas con su sobrinita y Rufina Cabré

“A lo mejor, alguien tiene más afinidad con uno que con otro y es parte de la vida”, cerró la actriz y cantante, sin esquivar las consultas que le hicieron sobre su historial amoroso, los cuales fueron de público conocimiento.