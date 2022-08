China Suárez y Rusherking intercambiaron románticos mensajes y mostraron una foto de su intimidad: "Amor mío"

Si bien Eugenia “la China” Suárez y Rusherking ya habían dado muestras de que su noviazgo continúa a paso firme, la parejita volvió a despejar cualquier rumor de crisis con un intercambio de romántico mensajes en redes.

“Amor mío”, escribió la actriz y cantante en Instagram Stories junto a una foto en blanco y negro en la que se lo ve al músico sentado y muy concentrado en una pantalla. Por su parte, Rusherking reposteó el posteo con otras dulces palabras: “Hermosa mía”, escribió con un emoji de un corazoncito.

Horas antes, Maite Peñoñori había dado detalles de las filosas frases que habría lanzado el joven a sus allegados al hablar de Eugenia: “Ayer vimos que Rusher puso que estuvo grabando algo con los chicos de La K'onga y parece que anduvo boqueando con todos los que estaban ahí", comenzó diciendo la panelista de Intrusos.

Acto seguido reveló las tremendas palabras que Rusherking habría dicho sobre su novia: "Sus textuales: 'Me tiene cansado. Me hace un montón de planteos. Yo pensé que era relajada y, la verdad, que no. Está haciéndome escenas todo el tiempo. Quiero que resolvamos un alquiler que tenemos en común y terminar todo'".

EL GESTO DE LA CHINA SUÁREZ CON RUSHERKING EN MEDIO DE VERSIONES DE CRISIS EN LA PAREJA

Desde el inicio de la relación, hace unos cuatro meses, la China y Rusherking enfrentan distintas versiones pero en las últimas horas sonó fuerte el de crisis.

Atento a estos detalles, el cantante publicó en las últimas horas una story de Instagram que consta de una captura de ambos manteniendo una videollamada, aunque en la misma se la ve muy borrosa a la China.

Ella notó ese detalles y por eso compartió la captura con un divertido epígrafe referente a la mala calidad de la imagen. “Muy buena la captura (dijo nadie nunca)”, escribió ella junto a emojis de risa y un corazón, dando a entender que las cosas entre ellos permanecen intactas.

Fotos: Capturas de Instagram Stories