China Suárez respondió si es verdad que dijo la frase "no soy Rosa de Berazategui, soy la China de Zona Norte"

Reacia a hablar con la prensa, China Suárez utilizó Instagram Stories para negar con contundencia la polémica frase "yo no soy Rosa de Berazategui, soy la China de Zona Norte", que la llevó a confrontar con algunos periodistas e, incluso, con Juan José Mussi, el intendente de Berazategui.

"¿De verdad dijiste la frade de Doña Rosa de Berazategui?", le preguntó un usuario a la actriz en una historia de Instagram.

"No dije eso... Además, no soy de zona norte. Nací en capital". G-plus

Lejos de dejar pasar la consulta, la China aclaró los tantos con firmeza: "No. Ya no dije, sigo sin entender. Además, no soy de zona norte. Nací en capital".

¿DE DÓNDE SALIÓ LA FRASE DE LA CHINA SUÁREZ?

La semana pasada, Mariana Brey, luego de que la China Suárez intentara retomar contacto telefónico con Mauro Icardi, sacó a la luz una expresión que habría dicho la actriz, en pleno estallido del Wanda Gate, en 2021.

"Yo no soy Rosa de Berazategui, soy la China de Zona Norte", fueron las palabras que la China le habría dicho a su entorno, que recientemente contó la panelista en Socios del Espectáculo.

En medio de la polémica, Brey contó cómo llegó a sus oídos dicha frase: "La historia es sencilla y la frase no me parece grave, por eso me atreví a decirla. La frase es del año pasado, fue cuando se desata el Wanda Gate".

"La China había decidido no hablar públicamente. Y la frase surgió cuando yo pregunté: '¿Cómo está la China?'. Ella quiso decir que no la estaba pasando mal, que no era Rosa de Berazategui. Como que tiene un nombre que va más allá", argumentó la panelista, sosteniendo lo dicho.