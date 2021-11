China Suárez mostró el detrás de escena del rodaje del film que protagoniza: "Los sueños sí se cumplen"

Mientras Wanda Nara y Mauro Icardi muestran el detrás de escena de su entrevista con Susana Giménez en París, China Suárez comparte el back de Objetos, la película que protagoniza, mediante las fotos más significativas del rodaje.

Feliz por haber formado parte de la peli que se filmó en el norte argentino y de la que también formó parte Álvaro Morte, de La casa de papel, Eugenia posteó imágenes del backstage de las filmaciones, junto a sus hijos en Jujuy y divirtiéndose con sus compañeros de elenco.

"Fin. Como me cuestan las despedidas. Objetos, me hiciste muy feliz. ¡Los sueños sí se cumplen! De ese primer casting, después otro, y otro y, finalmente, me llamaron el día de mi cumple para decirme que había sido elegida. Iba a filmar mi primera película para España... Elenco y equipo soñados. Nunca los olvidaré. GRACIAS", cerró, tan feliz como agradecida.

¡Sueño cumplido!