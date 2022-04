China Suárez habló a fondo sobre el amor: "Soy muy enamoradiza"

Contenta por su debut como cantante en medio del escándalo por su nuevo acercamiento a Mauro Icardi, China Suárez reflexionó a fondo sobre el amor.

La expareja de Benjamín Vicuña, que se lanzó al mundo de la música con la canción El Juego del Amor, admitió que es "muy enamoradiza".

En este contexto, le preguntaron sobre la letra de la canción que interpreta con Santi Celli, que muchos piensan que estaría dirigida a Mauro.

"Estoy en un momento de mi vida particular, cumpliendo treinta años, algo que me sacudió un poco pero no por sentirme vieja. Es pensar en dónde estoy parada, quiénes son mis amigos, quiénes son mis afectos reales, con quién quiero compartir el resto de mi vida", contó China en diálogo con La Nación.

Y siguió: "También replantearme mi rol de madre, cómo soy, qué les doy a mis hijos y qué me dan ellos. Además, es un tiempo de replanteo de la carrera, hacia dónde quiero ir, qué personajes quiero hacer".

QUÉ DIJO CHINA SUÁREZ SOBRE EL AMOR

En este contexto, China reflexionó sobre el romance e hizo una contundente aclaración.

"Por supuesto que también hablo de amor, no lo puedo evitar. Soy muy enamoradiza y sufrimos, sufrimos por sufrir", dijo.

Y cuando le preguntaron si el amor duele, se despidió con una contundente frase,

"El amor no tiene que doler", sentenció.